3 مشاريع فائزة بـ «حمدان بن راشد .. الإيسيسكو للتطوع»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن أسماء الفائزين في الدورة الثانية من جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم / الإيسيسكو للتطوع في تطور المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي، والتي تشمل ثلاثة فائزين من المشاريع التربوية والتعليمية المتميزة في العالم الإسلامي، وهي الجوائز التي أطلقتها المؤسسة والمنظمة، من أجل تشجيع المشاريع التربوية المتميزة والمستدامة والشاملة، وتكريم القائمين، من الشخصيات والمؤسسات، على المبادرات التطوعية والأعمال الخيرية في مجال التربية والتعليم. وتُمنح هذه الجائزة كل سنتين، لثلاثة فائزين، ويحصل كل فائز على درع الجائزة ومكافأة مالية، يتم توظيفها في دعم وتطوير المشروع الفائز أو العمل التربوي بصفة عامة.

وقد فاز في هذه الدورة كل من مشروع «لنضيء مستقبلهم»، لتطوير المؤسسات التربوية والبرامج التعليمية، بدعم من هيئة الأعمال الخيرية العالمية بعجمان، ومشروع «المجمّعات التربوية»، بدعم من مؤسسة عبد العزيز ومحمد وعبد اللطيف الجبر، أبناء حمد الجبر الخيرية، في المملكة العربية السعودية، ومشروع «تعليم اللغة العربية ثنائي اللغة في تشاد»، بدعم من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

وشارك في هذه الدورة 37 مرشحاً، من الدول الإسلامية العربية والأسيوية والأفريقية، وسيتم توزيع الجوائز خلال المؤتمر العام المقبل للإيسيسكو، الذي سيعقد في بداية شهر ديسمبر 2021 في العاصمة المصرية القاهرة .