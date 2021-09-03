«الإمارات للخدمات الصحية» تبحث مشروع الخطة الاستراتيجية 2023-2026

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

بحث مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية 2023-2026 ومستجدات العمل على اللوائح الخاصة بالموارد البشرية والمالية ومجريات عملية التأمين الصحي، كما تناول تقييم ما تم إنجازه من أعمال تنظيمية ومؤسسية ضمن الخطة التنفيذية في إطارها الزمني وحسب المؤشرات والمعايير التشغيلية، والذي يأتي في إطار جهود المؤسسة لزيادة الزخم في المرحلة التأسيسية والمضي في خطة العمل المرحلية وإنجاز متطلباتها بدقة.

جاء ذلك في الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المؤسسة خلال العام الجاري والذي انعقد برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة وأعضاء المجلس. حيث استعرض الحاضرون المواضيع المدرجة على أجندة الاجتماع، وآخر مستجدات الأعمال، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية والعلاجية وضمان شموليتها وتكاملها وفق أفضل الممارسات لتعزيز جودة حياة وصحة أفراد المجتمع.

وأشار الدكتور محمد سليم العلماء إلى أن مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية 2023-2026 يتطور بشكل مدروس ضمن مساره الزمني ومراحله الرئيسية، نظراً لأهمية هذه الدورة الاستراتيجية لكونها الأولى منذ انطلاق المؤسسة، والتي نتطلع لتكون خريطة طريق نحو استكشاف الأفكار والفرص والعوامل التمكينية لتحقيق أفضل مستويات الرعاية الصحية واتباع منهجية متطورة لتطبيق الحوكمة الفعالة، والخروج باستراتيجيات ناجحة ذات جودة مستدامة لتطوير الخدمات الصحية الاستباقية والمتكاملة. وأكد أن النظام الصحي في الدولة استطاع بدعم القيادة الحكيمة حجز مكانته الريادية على مستوى العالم بفضل قدراته الاستباقية والاستشرافية وكفاءة منشآته الصحية. وأوضح الدكتور يوسف السركال مدير عام المؤسسة أن الاجتماع بحث سبل تطوير آلية العمل وكيفية المضي قدماً لدعم الجهود المبذولة نحو الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، بما يكرس أفضل الممارسات الكفيلة بتطوير أداء المنشآت الصحية.