تفاهم بين «زايد العليا» و«فيوليا» للمشاركة في برامج التوعية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع تطبيق (RECAPP) الذي أطلقته شركة فيوليا الإمارات لخدمات البيئة بشأن مشاركة أصحاب الهمم وذويهم في برامج التوعية البيئية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى بناء علاقات تعاون فعالة بين الطرفين لدعم برامج توعية أصحاب الهمم بالشؤون البيئية، والعمل المشترك للاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها من أجل سلامة الجميع.

وقّع المذكرة عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن تطبيق (RECAPP) جروم فيريسل، المدير العام للشركة.

وستشارك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في رحلات إعادة تدوير مبتكرة ورقمية من خلال نشر خدمات تطبيق RECAPP تعمل على تمكين كل مشارك في عملية إعادة التدوير الخاصة بها من خلال تقديم طريقة سهلة وفعالة لجدولة عمليات جمع المواد القابلة لإعادة التدوير.

وقال عبدالله الحميدان: إن اهتمام المؤسسة بالجانب البيئي وتحفيز أصحاب الهمم وأسرهم هدف رئيس ليكونوا جزءًا من البرامج التوعوية البيئية.