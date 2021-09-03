ندوة حول صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

شارك 165 من قانوني وموظفي دوائر وهيئات حكومة الشارقة المركزية واللامركزية في الندوة التعريفية الافتراضية التعريفية حول قانون الضمان الاجتماعي التي نظمها صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية وركزت محاورها الرئيسية على التعريف بمفهوم التأمين الاجتماعي ونطاق تطبيق قانون رقم 5 لسنة 1018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.

وتناولت الندوة التي استمرت يومين وقدمها المستشار محمد خليفة عدداً من المحاور الرئيسة في أحكامها وأوجه تطبيقها ومفهوم التأمين الاجتماعي والمخاطر المهنية والاجتماعية والمخاطر التي يغطيها النظام بجانب مراحل تطوير الحماية التأمينية ومظلة التأمين الاجتماعي وخصائص النظام.

وأكد محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أهمية الندوات والورش التي ينظمها الصندوق لكافة الجهات المعنية في حكومة الشارقة وتعريف موظفيها بقانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.