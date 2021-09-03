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شرطة أبوظبي تنفذ ورشة لمشرفي الحافلات المدرسية

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي ورشة العودة الآمنة لطلبة المدارس. ودعت الورشة سائقي الحافلات المدرسية إلى الالتزام بقوانين السير والمرور والسرعات المحددة، وحثت مشرفيها على ضرورة التأكد من صعود ونزول الطلاب من الحافلة قبل تحركها وعدم وقوف الطلاب خلف الحافلة بعد نزولهم منها، وابتعادهم عنها بمسافة آمنة. كما حثت مشرفي الحافلات المدرسية على التأكد أيضاً من نزول وصعود الطلاب بسلام وجلوسهم على مقاعدهم داخل الحافلة بطريقة آمنة.
وطالبت سائقي الحافلات المدرسية بعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وربط حزام الأمان، والتأكد من أخذ الطلاب من محطات صعودهم ونزولهم من الحافلة من الأماكن الآمنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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