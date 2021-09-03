انسيابية مرورية تامة في رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قال العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إن الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد، لم يشهد تسجيل أي حوادث سير خطرة، ولا إصابات بين طلبة المؤسسات التعليمية. وأكد العميد النقبي أن كافة أسطول النقل المدرسي بالإضافة إلى المركبات الخاصة التي تقل الطلبة من وإلى المؤسسات التعليمية إلى المنازل، لم تشهد أي عرقلة مرورية تذكر، حيث اتسمت الحركة خلال هذا الأسبوع بالانسيابية التامة نتيجة تقيد الجميع بالقوانين. وذكر أن الإدارة قامت وقبل بدء العام الدراسي بتنفيذ دارسة شاملة وخطة محكمة عن مختلف المؤسسات التي ستشهد عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع.

وأشار إلى أن هدف الخطة العمل على توزيع نقاط نشر الدوريات الشرطية بعناصرها المؤهلة، في مختلف الطرق التي ستشهد مرور الحافلات وأسطول النقل المدرسي بالإضافة إلى المركبات الخاصة بأولياء أمور الطلبة.

وأضاف العميد النقبي: جرى تكثيف العمل على الطرق الحيوية التي تشهد مرور المركبات الأخرى المستخدمة للطريق لتنظيم عملية السير والمرور وتفادي الازدحام وتأخر وصول الطلبة وغيرهم إلى وجهاتهم والعمل على تحقيق أمن الطرق.

وأكد أن الإدارة وغيرها من الجهات قامت بنشر التوعية بين مختلف سائقي المركبات والحافلات التي تقل الطلبة وكذلك أولياء الأمور بضرورة اتباع مختلف قوانين السير والمرور والعمل على تحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة السير على الطرق والتقاطعات وأمام المدارس وتوعية أولياء الأمور وأبنائهم بكيفية النزول من المركبة والعبور الآمن في الأماكن المخصصة وغيرها لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة وغيرهم من مستخدمي الطريق.