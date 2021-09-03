نقل خدمات عيادة الغدد الصماء للأطفال إلى «الجليلة»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، عن نقل خدمات عيادة الغدد الصماء للأطفال من مستشفيي دبي ولطيفة للنساء والأطفال، إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.

وتعد هذه الخطوة هي الأولى التي يتم فيها نقل خدمات تخصصية للأطفال من مستشفى دبي إلى الجليلة، بعد خطوة سابقة أنجزتها الهيئة قبل شهر بنقل خدمات جراحة الأطفال وعيادة الأعصاب من «لطيفة» إلى «الجليلة».

وتمضي هيئة الصحة بدبي ضمن خطة وضعتها لنقل جميع الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال من المستشفيات التابعة لها إلى مستشفى الجليلة، مستهدفة من ذلك الوصول إلى أقصى درجات التكامل في هذا التخصص الطبي الدقيق، ومن ثم تحقيق المزيد من جودة الخدمات.