بروتوكولات علاجية لمرضى السرطان بمعايير عالمية قريباً

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

افتتح عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، المؤتمر الطبي الثاني لأورام السرطان في دولة الإمارات، بحضور ومشاركة أكثر من 5000 مختص من التخصصات الطبية والإشعاعية والجرحى، سواء حضورياً أو افتراضياً، وذلك صباح أمس، في فندق إنتركونتيننتال فستيفال سيتي دبي. واطلع الكتبي، عقب افتتاح المؤتمر، على أحدث الأجهزة الطبية والتشخيصية المتطورة تكنولوجياً، واستمع إلى شرح عن التقنيات العلمية المستخدمة لعلاج مختلف أنواع أمراض السرطان، من قبل الجهات الطبية الموجودة في المعرض المصاحب للمؤتمر.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين، آخر تطورات علاج مرض السرطان مع متخصصين من منطقة الخليج والعالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة وكندا، ومن بينها أحدث طرق علاج سرطان القولون في المراحل المتقدمة باستخدام العلاجات المناعية والذكية من دون علاج كيماوي، وهو من أحدث أنواع علاج مرض السرطان مما يخفف من الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي.

وأعلن الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي للتنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، في تصريحات على هامش افتتاح المؤتمر، أنه تم وضع معايير وبروتوكولات علاجية لأمراض السرطان وفق أرقي وأفضل المعايير الطبية العالمية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية الإمارات للأورام والعديد من الجهات المختصة الأخرى.

وقال: «هذه البروتوكولات تطبق أحدث وأفضل طرق العلاج، وقد تم إعدادها عن طريق فرق متخصصة، وعلى رأسها طب علاج السرطان والجراحة والرعاية وباقي التخصصات المعنية».

وكشف عن أن هذه المعايير ستصدر في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وتتناول مختلف أنواع السرطان، لكن الأولوية في البداية ستكون لإصدار بروتوكولات علاج 3 أنواع من السرطان، هي سرطان الثدي والقولون والبروستات، باعتبارها من بين أكثر الأنواع انتشارا بين المرضى.

ولفت إلى أن هذه البروتوكولات سيتم الاسترشاد بها في القطاع الصحي سواء الحكومي أو الخاص في دبي، مؤكداً أن هناك اهتمام دائماً بتوفير أفضل أنواع الرعاية والعلاج لمختلف المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

من جهته، كشف الدكتور حميد الشامسي، رئيس جميعة الإمارات للأورام، المؤتمر الطبي الثاني لأورام السرطان في دولة الإمارات، في تصريحات على هامش افتتاح المؤتمر، أن البروتوكولات العلاجية لأمراض السرطان، تم وضعها وعرضها على الجهات الصحية الحكومية، وتحتوي على آليات تحسين علاج المرضى.

وقال: «وضعنا توصيات لتحسين علاج مرضى السرطان في دولة الإمارات، واقترحنا على الجهات المختصة اعتماد هذه الآليات، ونتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الخطوات المتعلقة بتطبيق هذه البروتوكولات».

وشهد المؤتمر، تكريم العديد من الشخصيات العالمية والإقليمية والوطنية التي دعمت المصابين بأمراض السرطان، ومن أبرز الشخصيات التي تم تكريمها صاحبة السمو الملكي الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في الأردن، كما تم تكريم أفضل ثلاثة أبحاث طبية بجوائز نقدية.