«أمنكم غايتنا» في «شرطة الشارقة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة بإدارة شرطة المنطقة الوسطى مبادرة «أمنكم غايتنا»، بهدف التوعية المتنوعة التي تركز على التصدي ومكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والأمان، ومتابعة الحالة الأمنية في المنطقة الوسطى بالشارقة.

وأوضح العقيد حميد الجلاف، رئيس مركز شرطة الذيد الشامل بشرطة الشارقة، أن المبادرة تتضمن توعية متنوعة بثلاث لغات «العربية، والإنجليزية، والأوردو» على مختلف المنشآت والمحال التجارية بالمنطقة الوسطى، تحمل شرحاً وافياً حول كيفية الوقاية من تعرض المنشأة أو المحال التجارية للسرقة.