شرطة دبي تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من «سواعد الأمان»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج «سواعد الأمان»، أحد البرامج المعنية بتوظيف الطلبة من أعضاء مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، للعمل في الإجازة الصيفية في مختلف الإدارات العامة لمدة شهر، بهدف تعزيز وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وغرس الثقة في نفوسهم، حيث شارك في البرنامج 20 طالباً وطالبة. حضر الحفل الذي تم تنظيمه في «آي إم جي عالم المغامرات» الشيخة مريم صقر القاسمي، واللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، ومريم بن ثنية، عضو المجلس الوطني الاتحادي وعدد من المسؤولين وأولياء الأمور. تضمن الحفل عرضاً لفيلم برنامج «سواعد الأمان» وكلمة لسفراء الأمان، ثم استعراض لنتائج وإنجازات البرنامج.

وخلال الحفل، رحب اللواء الدكتور العبيدلي، بالحضور من مختلف الهيئات والمؤسسات والدوائر وضيوف الحفل وأولياء الأمور، مثمناً تواصلهم وحضورهم الفعالية، ومؤكداً أن برنامج «سواعد الأمان» والذي يُعنى بتوظيف الطلبة للقيام بالمهام الوظيفية والعمل في شرطة دبي خلال فترة الصيف، يأتي برعاية وتوجيه من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي. وجرى خلال الحفل استعراض الإنجازات التي حققها الطلبة المشاركون في البرنامج خلال شهر، وتكريم ممثلي الرعاة وهم «آي إم جي عالم المغامرات»، وآرامكس، وإيكيا من مجموعة الفطيم، وخان صاحب، وذا كانا كافية، وأم دي سي للتجارة الطبية.

وعلى هامش الحفل، وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإعلامي بين مجلس سفراء الأمان بشرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام.