«العين الساهرة» تسلط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (الاتحاد)

أكدت حلقة مجلس الشرطة النسائي من برنامج «العين الساهرة» الذي تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي، أهمية الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للعنصر النسائي وللمرأة الإماراتية في مختلف مواقع العمل. وتحدثت النقيب موزة الخابوري، مدير فرع برامج الشرطة المجتمعية رئيس مجلس الشرطة النسائية في رأس الخيمة، خلال الحلقة التي تأتي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية وقدمتها الملازم بدرية أحمد الشحي ضابط الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، عن الجهود الكبيرة والجبارة التي يقوم بها العنصر النسائي الشرطي في دعم مسيرة الدولة وتعزيز الأمن والأمان والإسهام في الحفاظ على مكتسبات الاتحاد، ما يجعل من منتسبات الأجهزة الشرطية مثالاً مشرفاً للمرأة الإماراتية وعنصراً فاعلاً وأساسياً في مسيرة الوطن .

وأشارت إلى أن مجلس الشرطة النسائي يسهم في تعزيز الأمن وبسط الأمان في ربوع الإمارة، عبر إطلاق مبادرات ومشاريع وأنشطة متنوعة، والمشاركة في الفعاليات التي تعزز قيم التعايش والتسامح بين مختلف الجاليات المقيمة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالإمارة وبقية الإدارات الشرطية في القيادة ومجالس الشرطة النسائية في الدولة لأداء الرسالة المجتمعية الهادفة، مضيفة: أن إطلاق مبادرة فريق «لبيه» النسائي في شرطة رأس الخيمة، بدعم من اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام الشرطة، يهدف لتوفير الكادر النسائي المطلوب للدعم والمساندة في مختلف المهام الشرطية والميدانية.