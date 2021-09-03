مذكرة تعاون بين شرطة دبي ونظيرتها الهولندية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ولودي إمبريختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة توقيع مذكرة تعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة للشرطة الهولندية. وقع الاتفاقية من جانب الشرطة الهولندية هانيك إيكيلمانز قائد الشرطة الهولندية، ومن جانب شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الطرفين على بناء وتعزيز أواصر التعاون بينهما بشكل فعال، وخلق شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة وفق نظام مؤسسي يكفل تطوير وتعزيز هذه العلاقات، وتبادل المعلومات والخبرات والتعاون الدولي في المجالات الأمنية والشرطية، بما يصب في خدمة الأهداف المشتركة، ويسهم في تحقيق استراتيجية الدولة في تعزيز الأمن والأمان. وعلى هامش التوقيع، زار الوفد الهولندي إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واستمع إلى شرح حول أبرز القضايا والإنجازات العالمية المشتركة بين الجانبين.

كما زار الوفد الهولندي مختبر الابتكار، واطلع على مشروع عيون، الذي يهدف إلى وضع نظم المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية. عقب ذلك، توجه الوفد الهولندي إلى مركز شرطة المرقبات الذي يعد أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز شرطة ذكي، وتعرف على الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.