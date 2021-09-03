الامارات | «إكسبو 2020» يقدم تذاكر مجانية للطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020» يقدم تذاكر مجانية للطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «إكسبو 2020 دبي» فتح الباب أمام المدارس العامة والخاصة في الدولة، لاستخدام نظام الحجز المخصص لبرنامجه للمدارس، الذي يتيح الفرصة لجميع طلاب المدارس في الدولة لتجربة أربع فئات من الجولات التعليمية التخصصية مجاناً.

تمثل كل جولة تجربة تعليمية مرِحة وغامرة مُصمّمة لإلهام الطلاب من جميع الأعمار، لمساعدتهم على التفكير النقدي، والتواصل الفعّال، وتوسيع آفاقهم الثقافية والمعرفية، وتشمل الجولات الأربع: جولة إرث الإمارات، جولة عالم الفرص، جولة الكوكب المستدام، وجولة الكون في حركة، وستُقام في مناطق الموضوعات الثلاث النابضة بالحيوية (الفرص، والتنقل، والاستدامة)، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأجنحة التي تحتفي بإرث دولة الإمارات ومستقبلها. وتوفر كل جولة فرصاً تعليمية فريدة، تلائم المناهج التعليمية المتنوعة في الدولة.

وقالت نائب رئيس برنامج المدارس في «إكسبو 2020»، علياء آل علي، إن «الطلاب يؤدون دوراً حيوياً في بناء مستقبل أفضل، لذا فمن الضروري تزويدهم بمهارات المستقبل، وإشراكهم في الحوارات التي تحدث فارقاً».

أوضحت أن «كل جولة من الجولات الأربع توفر للطلاب تجربة تعليمية هادفة وزاخرة بالمرح، ونسعى لإلهامهم في بيئة غامرة وممتعة، تمكّنهم من استكشاف المحرِّكات الرئيسة للتقدم في المستقبل، والاطّلاع على أحدث الابتكارات والأفكار المعروضة في أكثر من 200 جناح. نحث كل مدرسة في دولة الإمارات على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من هذه الفرص التعليمية الرائعة والمجانية في (إكسبو 2020)».

تشمل الحجوزات على نظام الحجز دخول «إكسبو 2020»، وجولة في أجنحة الموضوعات، بالإضافة إلى سوار لتحديد الهوية لكل طالب. وسيتيح «إكسبو 2020» دخولاً مجانياً لواحد من المرافقين البالغين لكل عدد من الطلاب، بنسب مختلفة، وذلك بناء على الفئة العمرية للأطفال.

يتخذ «إكسبو 2020» تدابير معززة للصحة والسلامة، تضمن سلامة جميع الزوار، بالتماشي مع أحدث المعلومات والتوجيهات من السلطات المحلية والدولية، بما فيها هيئة الصحة في دبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومنظمة الصحة العالمية.

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