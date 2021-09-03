الامارات | شرطة الشارقة تُطلق خدمة «المحادثة الفورية»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تُطلق خدمة «المحادثة الفورية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، خدمة «المحادثة الفورية» المتوافرة في محرك البحث غوغل، عبر تطبيق ‏الخرائط «Google map»، على الهواتف الذكية، بهدف تعزيز التواصل الفاعل مع المتعاملين، والرد على استفساراتهم بأسرع وقت، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة‏، وضمان تقديم كل الخدمات ضمن معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وتحقيقاً لمتطلبات برنامج النظام العالمي لتصنيف الخدمات.

وأكد رئيس مركز شرطة الغرب بالإنابة، المقدم سالم الزعابي، أن إطلاق خدمة «المحادثة الفورية» جاء حرصاً من شرطة الشارقة على تقديم خدمات مميزة تفوق توقعات متعامليها، موضحاً أن الخدمة الجديدة تتيح للمتعاملين التحدث المباشر مع موظفي المركز المؤهلين في مجال إسعاد المتعاملين‏، ما يضمن سرعة الرد على استفساراتهم وإنجاز معاملاتهم على أكمل وجه، ما يعزز ثقة الجمهور بالخدمات المقدمة.

وأضاف أنه جاء اعتماد محرك تطبيق «غوغل ماب» باعتباره من أكثر المحركات استخداماً على نطاق العالم، مشيراً إلى أنه يمكن للجمهور استخدام الخدمة بالبحث عن مركز شرطة الغرب الشامل عبر تطبيق خرائط غوغل «Google Map»، حيث سيقوم الموظف المختص بالرد الفوري على استفساراتهم وملاحظاتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news