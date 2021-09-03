الامارات | مريضة تستعيد صحتها بعد غيبوبة 3 أسابيع

شكرا لقرائتكم خبر عن مريضة تستعيد صحتها بعد غيبوبة 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح مستشفى مدينة زايد، في منطقة الظفرة، في علاج مريضة (سورية - 36 عاماً)، كانت تعاني نزفاً في الأوعية الدموية في الرأس، أدت إلى غيبوبة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، وتمكن من وقف النزف وعلاجها، وخرجت المريضة من المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية بشكل كامل.

وأفاد المستشفى بأنه عند وصول المريضة، البالغة من العمر 36 عاماً، إلى المستشفى تم إدخالها إلى قسم العناية الفائقة، وقدم لها أطباء الرعاية المركزة والمخ والأعصاب الرعاية الطبية الكاملة، وتمكنوا من وقف النزيف، وفي اليوم الثاني بدأ فريق العلاج الطبيعي في إجراء جلسات يومية لإعادة الحركة للأطراف العلوية والسفلية للمريضة.

وقالت أخصائية الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، الدكتورة رضوى محمد محمود جبر: «عند بداية العلاج الطبيعي كانت المريضة تعاني عدم وجود أي حركة للأطراف العلوية والسفلية، وبعد جلسات عدة بدأت المريضة، في تحريك الطرف الأيمن العلوي، وتمكنت من إمساك يد المعالجة، وعمل التمارين اللازمة بمساعدتها».

وأشارت إلى مواصلتهم تقديم جلسات العلاج الطبيعي للمريضة يومياً ولمدة تتجاوز الساعة، حتى بدأت حالتها في التحسن الملحوظ، وخرجت المريضة من المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية بشكل كامل، ولكنها كانت تحتاج إلى مساعدة متوسطة للقيام بالأمور الحياتية اليومية. وأوضحت أن المريضة أكملت بعد ذلك العلاج الطبيعي في إحدى عيادات الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة «صحة»، حتى أكملت 10 جلسات للعلاج الطبيعي، وعندها أصبحت المريضة قادرة على المشي والحركة بشكل طبيعي، والقيام بالأمور الحياتية دون الحاجة إلى المساعدة من أي شخص آخر.

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