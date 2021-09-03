الامارات | 975 إصابة بـ «كورونا» وشفاء 1511 حالة وعدم تسجيل وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 975 إصابة بـ «كورونا» وشفاء 1511 حالة وعدم تسجيل وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 1511 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، كاشفة عن عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم، وعزلهم، تم إجراء 250 ألفاً و240 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، أسهمت في الكشف عن 975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 720 ألفاً و330 حالة.

وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يظل عدد الوفيات في الدولة، كما هو 2043 حالة، كاشفة عن شفاء 1511 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 708 آلاف و155 حالة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 64 ألفاً و458 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 18 مليوناً و305 آلاف و171 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 185.08 جرعة لكل 100 شخص.

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