الطقس المتوقع على الإمارات غداً الجمعة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار وتكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 12:54 والمد الثاني عند 22:00 والجزر الأول عند الساعة 14:41 والجزر الثاني عند الساعة 05:59.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 08:05 والمد الثاني عند الساعة 18:53 والجزر الأول عند الساعة 13:46 والجزر الثاني عند الساعة 01:45.