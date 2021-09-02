محمد الملا ونورا المطروشي يصلان مركز جونسون للفضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي(دبي)

وصل رائدا الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء محمد الملا ونورا المطروشي مركز جونسون للفضاء بمدينة هيوستن الأميركية، وسيخضع الرائدان إلى برنامج التدريبات والتأهيل لإدارة مهام مختلفة في محطة الفضاء الدولية والتدرب على مهمات السير الفضائي خارج المحطة والبقاء لفترات طويلة في المحطة الدولية، إضافة إلى التدرب على الأنظمة الرئيسية للمحطة والتحكم في الروبوتات والتدرب على الطيران بطائرات/ T-38/ ومهارات اللغة الروسية، وتدريبات أخرى تشمل دورات النجاة على اليابسة والماء وتمارين بدنية متنوعة.

وينضم الرائدان الجديدان إلى رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، ليشكلوا معاً فريقاً رباعياً تحت مظلة برنامج الإمارات لرواد الفضاء، بما يدعم طموح الإمارات في مجال استكشاف الفضاء، وبما يخدم استراتيجية «مركز محمد بن راشد للفضاء» المبنية على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمجال الفضاء والوصول بدولة الإمارات إلى مراكز متقدمة في هذا القطاع واستدامة برنامجه الوطني.

ويعد برنامج الإمارات لرواد الفضاء أحد المشاريع التي يديرها برنامج الإمارات الوطني للفضاء ويمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات (TRA)، والذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز تكامل الدولة على الصعيد العالمي.



كادر

تضم الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لاستكشاف الفضاء أول رائدة فضاء عربية، وهي نورا المطروشي الحاصلة على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الإمارات عام 2015، ولديها خبرة في مجال الهندسة.

وقد تميزت المطروشي في مجالات الهندسة والرياضيات خلال مسيرتها الأكاديمية، وحققت المركز الأول على مستوى الإمارات في أولمبياد الرياضيات الدولي عام 2011، كما مثلت شباب الإمارات في مؤتمر الشباب في الأمم المتحدة في صيف 2018 وشتاء 2019.

أما رائد الفضاء محمد الملا، فقد حصل على رخصة طيار تجاري من الهيئة العامة للطيران المدني الأسترالي، عندما كان في التاسعة عشرة من عمره، ليصبح أصغر طيار في شرطة دبي، ومن ثم حصل على رخصة مدرب طيار من الهيئة العامة للطيران المدني الأسترالي، ليحقق رقماً قياسياً جديداً ويصبح أصغر مدرب في شرطة دبي بعمر 28 عاماً.

وخلال عمله، واصل الملا مسيرته الأكاديمية ليحصل في 2015 على بكالوريوس في القانون والاقتصاد، ومن ثم الماجستير التنفيذي للإدارة العامة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في العام 2021.