الامارات | إجراء فحص PCR للطلبة داخل المدارس في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء فحص PCR للطلبة داخل المدارس في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، توفر فحوص PCR في مدارس أبوظبي‬، لدعم انسيابية التعلم وحرصاً على صحة المجتمع المدرسي وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

وتتولى فرق طبية مدرّبة، اعتباراً من 7 سبتمبر، إجراء فحص مسحة الأنف PCR وتحليل اللعاب، لتسهيل التزام الطلاب والمعلمين والعاملين بمتطلبات الفحوصات الدورية، إلى جانب توفير الفحوصات لمن تظهر عليهم أعراض الإصابة.

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