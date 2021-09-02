الامارات | محمد بن راشد: الإمارات لن تنتظر الظروف العالمية أن تصنع مستقبلها.. بل تصنعه بنفسها

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الإمارات لن تنتظر الظروف العالمية أن تصنع مستقبلها.. بل تصنعه بنفسها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،أن الإمارات لا تملك ترف الوقت ولن تنتظر الظروف العالمية أن تصنع مستقبلها.. بل تصنعه بنفسها.. البداية ٥ سبتمبر.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في"تويتر " .. "الإخوة والأخوات.. نبدأ موسمنا الحكومي الجديد في الإمارات هذا العام بطريقة مختلفة.. بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد سنعلن عن 50 مشروع وطني بأبعاد اقتصادية خلال شهر سبتمبر.

وأضاف سموه الإمارات لا تملك ترف الوقت ولن تنتظر الظروف العالمية أن تصنع مستقبلها.. بل تصنعه بنفسها.. البداية ٥ سبتمبر.

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