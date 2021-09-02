الامارات | مريضة في غيبوبة تستجيب للعلاج بعد ثلاثة أسابيع

شكرا لقرائتكم خبر عن مريضة في غيبوبة تستجيب للعلاج بعد ثلاثة أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح مستشفى مدينة زايد، في منطقة الظفرة، "إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، في علاج مريضة من الجنسية السورية، كانت تعاني من نزيف في الأوعية الدموية في الرأس، ودخلت في غيبوبة لمدة 3 أسابيع.



وتفصيلاً، أوضح المستشفى أنه عند وصول المريضة، البالغة من العمر 36 عاماً، إلى المستشفى تم إدخالها إلى قسم العناية الفائقة، حيث قدم لها أطباء الرعاية المركزة والمخ والأعصاب الرعاية الطبية الكاملة، وتمكنوا من وقف النزيف، وفي اليوم الثاني بدأ فريق العلاج الطبيعي بجلسات يومية لإعادة الحركة للأطراف العلوية والسفلية للمريضة.

وقالت أخصائية الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، الدكتورة رضوى محمد محمود جبر: "عند بداية العلاج الطبيعي كانت المريضة تعاني من عدم وجود أي حركة للأطراف العلوية والسفلية، وبعد عدة جلسات بدأت المريضة بحمد الله، ومن ثم بجهود الفريق المعالج، بتحريك الطرف الأيمن العلوي، وتمكنت من إمساك يد المعالجة، وعمل التمارين اللازمة بمساعدتها".

وأشارت إلى مواصلتهم تقديم جلسات العلاج الطبيعي للمريضة يومياً ولمدة تتجاوز الساعة، حتى بدأت حالة المريضة في التحسن الملحوظ، وخرجت المريضة من المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية بشكل كامل، ولكنها كانت تحتاج إلى مساعدة متوسطة للقيام بالامور الحياتية اليومية.

وأوضحت أن المريضة أكملت بعد ذلك العلاج الطبيعي في إحدى عيادات الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة "صحة"، حتى أكملت 10 جلسات للعلاج الطبيعي، وعندها أصبحت المريضة قادرة علي المشي والحركة بشكل طبيعي، والقيام بالامور الحياتية دون الحاجة إلى المساعدة من أي شخص آخر.

يذكر أن قسم الطب الطبيعى وإعادة التأهيل بمستشفى مدينة زايد يقدم خدمات متعددة لجميع الأعمار منها: خدمة العلاج الطبيعى والعلاج الوظيفى وتقييم وعلاج النطق والبلع.

ويضم القسم عدة خدمات أخرى منها علاج الألم بالليزر والإبر الجافة والموجات التصادمية والأشرطة الطبية المطاطية بالإضافة إلى التمارين العلاجية المختلفة والعلاج اليدوى، وقسم أصحاب الهمم الذي يتكون من خدمة العلاج الحركي، وتوفير المعدات الطبية اللازمة التي تمكنهم من الاندماج بالمجتمع بشكل أفضل.

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