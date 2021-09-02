خفض المخالفات المرورية في أم القيوين 50%

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الداخلية باليوبيل الذهبي.. مبادرة مرورية - خصم 50‎%‎ على المخالفات من تاريخ 05/09/2021 وحتى 09/09/2021

ويستثنى من هذه المخالفات :-

1- المادة (1) (أ ، ب) قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر .

2- المادة (73) إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاصي) بدون ترخيص .

3- مخالفات التعليمات والتدابير الاحترازية الصادرة وفق قرار سعادة النائب العام رقم (38) لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم (54) فيما يتعلق بلائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس (كوفيد_19)