«مدني أبوظبي» يعلن الفائزين بجائزة أفضل مقطع توعوي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أسماء الفائزين في مسابقة جائزة أفضل«مقطع توعوي» في مجال الوقاية والسلامة من الحرائق.

وحصل الفائزون الأوائل على جوائز قيمة بلغت قيمتها 30 ألف درهم موزعة كالتالي : 15 ألف درهم لـ الطالبة ليلى أحمد محمد بشير الفائزة بالمركز الأول، و10 آلاف درهم للفائز الثاني محمد سعيد محمد اليماحي، و5 آلاف درهم لـ أمل محمد سليمان الحمادي الفائزة بالمركز الثالث.

وتاتي المسابقة في إطار حرص الهيئة على تنفيذ توجهات حكومة أبوظبي بإيجاد بيئة مجتمعية آمنة ومستدامة تنعم بالسلامة والاستقرار وتهدف إلى تشجيع طلبة المدارس والجامعات والمعاهد والكليات على إنتاج محتوى إبداعي لإثراء الثقافة التوعوية بمجالات الوقاية والسلامة من حوادث الحريق.