جرعة ثالثة من «فايزر» لمرضى المناعة المتوسطة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن توفير جرعة ثالثة من لقاح «فايزر-بيونتيك»، للأشخاص الذين يعانون أمراضاً مناعية، أو يتلقون علاجات مثبطة للمناعة من متوسطة إلى شديدة، ويشمل ذلك:

متلقو علاجات مرض السرطان مثل العلاج الكيماوي مرضى زراعة الأعضاء أو الخلايا الجذعية من يعانون نقص المناعة الأولية الشديدة مرضى نقص المناعة المكتسبة المتقدمة أو غير المعالجة الأشخاص الذين يتلقون أدوية مثبطة للمناعة، وأكدت الهيئة أن الجرعة الثالثة من التطعيم بلقاح «فايزر-بيونتيك» ضد «كوفيد-19»، تقتصر فقط على الفئات المحددة المشار إليها، ولا تشمل جميع الأفراد وتكون طبقاً لتوصية الطبيب المختص، وذلك مراعاة لظروفهم الصحية، وتعزيزاً لمناعتهم ضد فيروس «كورونا».

وأفادت الهيئة بأنه ليس من الضروري أن يحتاج جميع من يعانون من الأمراض المناعية إلى جرعة ثالثة إضافية، مع التأكيد على أهمية مراجعة الطبيب المعالج لتحديد مدى الحاجة لتلقي الجرعة الثالثة، أو مراجعة طبيب العائلة للحصول على الاستشارة اللازمة، ومن ثم سيقوم الطبيب بتحديد الموعد، وتحويل الشخص الذي يحتاج التطعيم الإضافي إلى المركز المناسب له لأخذ الجرعة الثالثة.

وذكرت أن المواطنين والمقيمين أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي الذين يتلقون علاجاً خارج الإمارة، فعليهم الحصول على تقرير طبي مُعتمد من طبيبهم المعالج، والحصول على موعد استشارة للتحقق من أهليتهم للجرعة الثالثة من خلال الاتصال بطبيب الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة، أو من خلال خدمة طبيب لكل مواطن.

أما الأشخاص الآخرون من غير المصابين بأمراض مناعية، فقد أكدت هيئة الصحة بدبي أنهم ليسوا بحاجة لتلقي جرعة ثالثة من التطعيم، وفقاً لما أوضحته الدراسات العالمية حتى الآن، وأن أي تغيير في البروتوكولات الخاصة بهذا الأمر، ستقوم الهيئة بالإعلان عنه.

وأشارت هيئة الصحة في دبي إلي أن هذا الإجراء يسمح بتعزيز المناعة لدى بعض الأفراد الذين يعانون نقص المناعة والذين يحتاجون إلى حماية إضافية ضد الإصابة بمرض «كوفيد-19»، فيما أكدت أن الأفراد الآخرون الذين تم تطعيمهم بالكامل بتلقي جرعتين، وانقضاء 14 يوماً بعد الجرعة الثانية يتمتعون بالحماية الكافية وليسوا بحاجة إلى جرعة إضافية من اللقاح في الوقت الحالي.