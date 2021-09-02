مناقشة «مستقبل البيانات» الأربعاء المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تعقد «سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي»، جلستها الافتراضية الثالثة يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 سبتمبر 2021، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء الدوليين الذين سيناقشون دور الحكومات حول العالم في تحديد مستقبل البيانات وتطوير منظومة حكومية رقمية قائمة على البيانات.

وستستضيف الجلسة دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، وتنظمها شركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط». وخلال الجلسة التي تعقد بعنوان «مستقبل البيانات: كيف تطور الحكومات منظومة قائمة على البيانات؟»، سيقوم خبراء البيانات والتكنولوجيا بالبحث في الاتجاهات الحديثة ودراسات الحالة، والسياسات التي تدعم وتمكّن الاقتصادات المبنية على البيانات لتلبية الاحتياجات المتغيرة للأفراد. وستضم الجلسة الافتراضية الثالثة نخبة من الخبراء والمتحدثين.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «تهدف الجلسة الافتراضية الثالثة إلى تسليط الضوء على الاستراتيجيات المتعلقة بمستقبل البيانات، وتمكين الحكومات من الانتقال بفعالية إلى عالم رقمي متكامل، حيث نسعى من خلال النقاشات التي ننظمها إلى التعرّف على التحديات، والبناء على الفرص القائمة لبناء مجتمع شامل ومستدام. وأكد أن الجلسة الثالثة من سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي ستوفر فرصة مثالية لتعزيز التعاون المشترك بين الشركاء المعنيين، والمضي قدماً في بناء الأسس اللازمة، خاصة على المستوى الحكومي، في سبيل بناء مستقبل رقمي تشكل البيانات فيه واحدة من أهم الأصول وأكثرها قيمة».

وتعتبر الجلسة الافتراضية الثالثة جزءاً من «سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي»، والتي تشمل 4 جلسات، ومن المقرر انعقادها حتى ديسمبر 2021، وصولاً لانعقاد قمة «المستقبل الرقمي 2022»، والتي من المقرر عقدها في 22 و23 فبراير2022 تحت شعار «تمكين حكومات المستقبل». كما ستركز القمة على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية التي تلبي احتياجات المواطنين والمجتمعات والشركات.