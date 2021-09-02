الامارات | «الهوية» توفر معلومات التطعيم للمتعاملين عبر تطبيقها الذكي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهوية» توفر معلومات التطعيم للمتعاملين عبر تطبيقها الذكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أخيراً، للمتعاملين بيانات التطعيم وعدد الجرعات وتاريخ الحصول عليها، عبر تطبيقها الذكي، وفي الوقت ذاته اشترطت الهيئة ضمان فاعلية QR-CODE الموجود على شهادة التطعيم الصادرة من خارج الدولة، ضمن إجراءات اعتمادها للمسافرين القادمين إلى الإمارات.

وذكرت أنه في حال عدم وجود هذا الكود على شهادة التطعيم، فإنه يشترط تصديق الشهادة وفق إجراءات تصديق الأوراق الرسمية والشهادات، المعمول بها لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ونبهت المسافرين القادمين، عند تسجيل بيانات التطعيم عبر موقع الهيئة، إلى مراعاة أن تكون البيانات الشخصية موضحة في الشهادة، وأن تحتوي الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح، وتاريخ أخذ الجرعات، إذ إن إدخال معلومات خاطئة قد يؤدي إلى رفض الطلب، مشيرة إلى أن معدل زمن إنجاز الطلب ومراجعته من قبل اللجنة الطبية هو خمسة أيام عمل حداً أقصى.

كما تحتفظ اللجنة الطبية المعنية باعتماد شهادات التطعيم الصادرة من خارج الدولة، بحق رفض أي طلب، أو فرض اشتراطات إضافية حسب ما تراه مناسباً بعد مراجعته، فيما يتعهد مقدم الطلب بأن جميع البيانات والمرفقات صحيحة، وأنه سيتبع جميع الإجراءات الصحية الصادرة له من قبل الجهات المعنية في دولة الإمارات، ويتحمل كامل المسؤولية القانونية في حال عدم صحة البيانات والمرفقات، أو عدم اتباعه لأي تعليمات صادرة في هذا الشأن.

وأطلقت الهيئة، أخيراً، خدمة تسجيل المسافرين بالتعاون مع وزارتَي الخارجية والتعاون الدولي، والصحة ووقاية المجتمع، بهدف تسهيل إجراءات دخول المسافرين إلى الإمارات قبل وصولهم، حيث يتم من خلالها تعبئة الطلب وإدخال البيانات، وإرفاق شهادات التطعيم الصادرة من الخارج.

في سياق متصل، حددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر موقعها الإلكتروني، إجراءات تصديق المستندات الصادرة من خارج الدولة، التي تتطلب تصديقاً من البعثة الإماراتية في بلد مصدر المستند، من خلال تسجيل الدخول على إحدى القنوات الذكية لوزارة الخارجية، والتأكد من أن المستندات قد تم التصديق عليها من قبل أي جهة رسمية ومعتمدة، مثل وزارة خارجية البلد مصدر المستندات، ثم تحميل المستندات، وتحديد اسم الدولة والبعثة التي ترغب في تصديق المستندات بها، حيث سيتم توجيه مقدم الطلب إلى بوابة الدفع لإكمال طلبه، وأخيراً يتلقى رسالة نصية قصيرة وبريداً إلكترونياً برقم مرجعي مع تفاصيل المعاملة الخاصة به.

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