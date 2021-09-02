الامارات | شرطة دبي تسند إزاحة مركبات الحوادث إلى «الإمارات للمزادات»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تسند إزاحة مركبات الحوادث إلى «الإمارات للمزادات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ، اتفاق تعاون مع شركة «الإمارات للمزادات»، تتولى بموجبها تقديم خدمات إزاحة ونقل المركبات الخفيفة والدراجات المتأثرة بالحوادث في طرق الإمارة.

ووقّع الاتفاق مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، العميد خالد علي فهد شهيل، ورئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ«الإمارات للمزادات»، عبدالله مطر المناعي، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين.

وأكد شهيل أن توقيع الاتفاق يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على بناء وتعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات المحلية الحكومية والخاصة، وتوفير شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة، لتطوير وتعزيز عمليات أمن وسلامة الطرق وسرعة الاستجابة في التعامل مع الحوادث الطارئة، بما يصب في مصلحة المجتمع، ويسهم في تعزيز الأمن والأمان على الطرق.

ونوّه بالشراكة الاستراتيجية مع «الإمارات للمزادات»، التي شهدت نقلة نوعية في تفعيل التعاون في مجالات العمل المشتركة بين الجانبين، لاسيما لخبرة «الإمارات للمزادات» في تقديم خدمات نقل المركبات المتأثرة بالحوادث، ولما تمتلكه من إمكانات متطورة ستمكّن شرطة دبي من تعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف حوادث الطرق.

من جانبه، أفاد المناعي بأن الاتفاق يشكل إضافة نوعية إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين الذين تتعامل معهم الشركة، وهي خطوة تعكس الثقة المتزايدة بأداء الشركة وبإنجازاتها الكبيرة التي تحققت منذ انطلاق أعمالها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news