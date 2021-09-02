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الامارات | نبضات.. «كوفيد-19»: 22 مستشفى خاصاً في دبي تقدم لقاح «كورونا» مجاناً

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إعداد: وجيه السباعي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت هيئة الصحة في دبي قائمة مكونة من 22 مستشفى خاصاً تقدم لقاح «فايزر-بيونتيك»، يمكن حجز المواعيد للحصول على التطعيم بها من خلال التواصل المباشر مع منصات المواعيد، التابعة للمستشفيات الخاصة المعتمدة.

وشملت قائمة المستشفيات الخاصة: مستشفى القرهود الخاص، مستشفى استر سيدرز، مستشفى الزهراء، مستشفى كينغز كولديج لندن، المستشفى السعودي الألماني، تشافي الفطيم، «هيلث هب-الفطيم»، مستشفى الإمارات جميرا، «ميديكلينك» ابن بطوطة مول، مستشفى وعيادة فاليانت، مستشفى فقيه الجامعي، المستشفى الدولي الحديث، مستشفى «إن إم سي رويال»، مركز التداوي الطبي، المستشفى الأميركي في الخوانيج، مستشفى برجيل، مستشفى زليخة، مركز برايم الطبي في البرشاء، مركز برايم الطبي في ديرة، مركز برايم الطبي في الورقاء، والمستشفى الكندي التخصصي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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