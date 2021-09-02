الامارات | شرطة أبوظبي تخفض الحوادث المرورية بـ «صيف آمن»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تخفض الحوادث المرورية بـ «صيف آمن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت شرطة أبوظبي حملة «صيف مروري آمن»، التي ركزت على جهود الوقاية ورفع درجة الوعي لدى السائقين للتقليل من نسبة الحوادث، وحث سائقي المركبات والشاحنات على ضرورة فحص الإطارات والتأكد من سلامتها.

ونوّه مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، العميد محمد ضاحي الحميري، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء في إنجاح أهداف الحملة، وهما موانئ أبوظبي وشركة «المسعود بريجستون»، التي أسهمت في زيادة وعي السائقين بضرورة فحص الإطارات والتأكد من سلامتها خلال فصل الصيف.

وحث السائقين على التأكد من صلاحية الإطارات الجديدة قبل شرائها كإجراء وقائي لتجنب الحوادث المرورية الناتجة عن تلف أو انفجار الإطارات، حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق، والالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية لتجنب وقوع الحوادث الجسيمة.

وأوضح أن الحملة ركزت على توعية سائقي المركبات والشاحنات بضرورة فحص الإطارات، والالتزام بقوانين وأنظمة المرور، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتضمنت برامج توعية ومحاضرات افتراضية ومجالس توعية.

ويذكر أن المادة 82 من قانون المرور تنص على غرامة 500 درھم وأربع نقاط مرورية وحجز المركبة أسبوعاً لعدم صلاحية إطارات المركبة.

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