الامارات | جرعة ثالثة من «فايزر» لأصحاب الأمراض المناعية

شكرا لقرائتكم خبر عن جرعة ثالثة من «فايزر» لأصحاب الأمراض المناعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة في دبي عن توفير جرعة ثالثة من لقاح «فايزر-بيونتيك»، للأشخاص الذين يعانون أمراضاً مناعية أو يتلقون علاجات مثبطة للمناعة من متوسطة إلى شديدة، ويشمل ذلك: متلقي علاجات مرض السرطان مثل العلاج الكيماوي، ومرضى زراعة الأعضاء أو الخلايا الجذعية، ومن يعانون نقص المناعة الأولية الشديدة، ومرضى نقص المناعة المكتسبة المتقدمة أو غير المعالجة، والأشخاص الذين يتلقون أدوية مثبطة للمناعة.

وأكدت أن الجرعة الثالثة لا تشمل جميع الأفراد وتكون طبقاً لتوصية الطبيب المختص، مراعاة لظروفهم الصحية وتعزيزاً لمناعتهم ضد الفيروس.

وأفادت الهيئة بأنه ليس من الضروري أن يحتاج من يعانون الأمراض المناعية إلى جرعة ثالثة إضافية، مع التأكيد على أهمية مراجعة الطبيب المعالج لتحديد مدى الحاجة لتلقي الجرعة الثالثة، أو مراجعة طبيب العائلة للحصول على الاستشارة اللازمة، ومن ثم سيقوم الطبيب بتحديد الموعد وتحويل الشخص الذي يحتاج التطعيم الإضافي إلى المركز المناسب له لأخذ الجرعة الثالثة.

وأفادت الهيئة بأن المواطنين والمقيمين أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي الذين يتلقون علاجاً خارج الإمارة، عليهم الحصول على تقرير طبي مُعتمد من طبيبهم المعالج والحصول على موعد استشارة للتحقق من أهليتهم للجرعة الثالثة من خلال الاتصال بطبيب الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة أو من خلال خدمة طبيب لكل مواطن.

أما الأشخاص الآخرون من غير المصابين بأمراض مناعية، فقد أكدت الهيئة أنهم ليسوا بحاجة لتلقي جرعة ثالثة من التطعيم، وفقاً لما أوضحته الدراسات العالمية حتى الآن، وأن أي تغيير في البروتوكولات الخاصة بهذا الأمر، ستقوم الهيئة بالإعلان عنه.

وذكرت الهيئة أن هذا الإجراء يسمح بتعزيز المناعة لدى بعض الأفراد الذين يعانون نقص المناعة والذين يحتاجون إلى حماية إضافية ضد الإصابة بمرض «كوفيد-19»، فيما أكدت أن الأفراد الآخرين الذين تم تطعيمهم بالكامل بتلقي جرعتين وانقضاء 14 يوماً بعد الجرعة الثانية يتمتعون بالحماية الكافية وليسوا بحاجة إلى جرعة إضافية من لقاح «كوفيد-19» في الوقت الحالي.

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