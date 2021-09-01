«تعليم» تدعو طلبة الأسبوع الثاني إلى أخذ لقاح كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

دعت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي الطلبة الذين سيلتحقون بالدوام المدرسي حضورياً يوم الأحد المقبل وفق الخطة التدريجية للعودة، إلى ضرورة البدء في إجراء فحوصات كوفيد-19 لضمان الالتحاق بالدوام المدرسي. كما أفادت بأن فرقها تجاوبت مع أولياء الأمور في مراجعة نتائج الطلبة الذين لم يجتاوزوا امتحانات الإعادة، وتبيّن توافق نتائج المراجعة النهائية للنتائج المعلن عنها.

ووجّهت المؤسسة أولياء الأمور بمراجعة إدارات المدارس للحصول على المزيد من المعلومات بشكل مفصّل، موضحة عبر حسابها على «تويتر»، بأنها تلقت خلال الفترة الماضية، عده تساؤلات من أولياء الأمور بخصوص نتائج امتحانات الإعادة، موضحة أن المسألة مرتبطة بعدد محدد من الطلبة الذين لم يتمكنوا من اجتياز الامتحان. وأكدت في الوقت نفسه حرصها الكبير على مستقبل الطلبة ودعمهم وفق سياستها المرتبطة بالتقييم والامتحانات.

وحدد دليل «دليل تصميم اليوم الدراسي» الصادر عن المؤسسة دوام المدارس واقعياً منذ الأسبوع الأول، حيث يستهدف حضور 50% من صفوف الأول والثاني في الحلقة الأولى، وصفوف الخامس والسادس في الحلقة الثانية، وصفوف التاسع والعاشر في الحلقة الثالثة فيما ينتظم الطلبة بشكل كامل في الأسبوع الثاني وبنسبة حضور 100% من الصف الأول وحتى الثاني عشر.

وطبقت معظم المدارس الحكومية السيناريو الأول للتعليم خلال الأسبوع الأول من الدراسة بشرط ملاءمة المبنى المدرسي وتوفر الموارد البشرية لتطبيق الاجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي.

وقسّمت المدارس الطلبة الى مجموعتين في السيناريو الثاني الذي يطبق التعليم الهجين وتتناوب المجموعتان على الحضور إلى المدرسة على مدى أسبوعين بواقع أسبوع لكل مجموعة. كما تخصص مجموعة دائمة تحددها المدرسة للطلبة الذين يجب استقبالهم بشكل يومي ويحتاجون لدعم أكاديمي مكثف.