إطلاق حملة توعية لسلامة شاغلي العقارات السكنية في إمارة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

أطلقت دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، حملة توعية في أبوظبي موجهة لجميع السكان ومشغلي وملاك العقارات السكنية، تهدف إلى الحد من ظاهرة السكن العشوائي بالإمارة من خلال زيادة الوعي بكيفية تطبيق الإجراءات الخاصة بتجهيز وتوثيق العقارات، وذلك وفق الضوابط والشروط الخاصة بالإشغال السليم لهذه العقارات، والالتزام بالإجراءات الخاصة بتجهيز العقارات حسب اللوائح والشروط الفنية الخاصة بالدائرة وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.وتشهد الحملة مجموعة من الإجراءات التي تتضمن الرسائل المباشرة للسكان ومشغلي وملاك العقارات، وسلسلة من الفيديوهات التوعوية الخاصة بإجراءات توثيق وإعداد مواصفات العقار، وتوفير شروط السلامة بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات، ودعم أعمال التوعية وفق المستجدات والتطورات. وتركز الحملة على تحديد الاشتراطات الخاصة بالحد الأدنى من متطلبات السلامة العامة لشاغلي المباني والإنشاءات الجديدة والقائمة، وذلك حسب التشريعات والنظم المعتمدة من قبل دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وأطلقت دائرة البلديات والنقل مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني دعوة للسكان للالتزام بقوانين توثيق وتجهيز وتعديل مواصفات العقارات، والتأكد من توفير الحد الأدنى من متطلبات السلامة العامة لشاغلي العقارات وفقا لشروط «كود أبوظبي الدولي للبناء» و«كود الإمارات للحماية من الحريق وسلامة الأرواح» الخاص بالدفاع المدني، ومنها وسائل الحماية من أخطار الحريق وأجهزة الإنذار وكشف الحريق ووسائل الهروب الآمن في حالات الطوارئ.