«خليفة سات» يلتقط صورة لموقع إكسبو 2020

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي(دبي)

التقط القمر الاصطناعي خليفة سات، صورة من الفضاء لموقع إكسبو 2020 دبي مع بداية العد التنازلي لانطلاق الحدث العالمي الفريد من نوعه، وتوضح الصورة التي التقطها من الفضاء، موقع إقامة هذا الحدث الثقافي العالمي الذي سيجمع 191 بلدًا في دولة الإمارات.

وتستضيف إمارة دبي هذا الحدث العالمي اعتباراً من الأول من أكتوبر 2021، حتى نهاية مارس 2022، بمشاركة 192 دولة في أعماله، فيما يتوقع مشاركة 25 مليون سائح. ويعد خليفة سات أول قمر اصطناعي إماراتي 100% من تصميم وتصنيع مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو مخصّص لأغراض رصد الأرض، حيث إنه يعد إنجازاً سيسهم في ترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة في قطاع علوم الفضاء على مستوى العالم، وأيقونة تقنية إماراتية لخدمة البشرية.

ويمتلك «خليفة سات» 5 براءات اختراع، فضلاً عن تلبيته لمجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني، متيحاً استخدام أفضل الأراضي وتطوير البنية التحتية في الدولة، كما سيساعد في تطوير الخرائط التفضيلية للمناطق المراد دراستها ومتابعة كبرى المشاريع الهندسية والإنشائية والعمرانية. و

استغرق تصنيع القمر الاصطناعي أربعة أعوام من التجهيز والاستعداد والتدريب لفريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء، وأضاف فريق مهندسي الأقمار الاصطناعية الإماراتي الميزات التكنولوجية المتطورة لقمر «خليفة سات»، ومنها مجموعة من الميزات المبتكرة، التي جعلت من «خليفة سات» قمراً اصطناعياً رائداً ضمن الشريحة الوزنية التي ينتمي إليها، والتي تشمل: كاميرات رقمية عالية الدقة، ونظاماً سريعاً لتحميل البيانات والاتصال، بالإضافة إلى نظام متطور لتحديد المواقع المستهدفة.