الامارات | "خليفة سات" يلتقط صورة دقيقة ل"إكسبو 2020"

شكرا لقرائتكم خبر عن "خليفة سات" يلتقط صورة دقيقة ل"إكسبو 2020" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 سبتمبر 2021

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء، صورة ذات دقة عالية، التقطها اليوم على "تويتر"، القمر الاصطناعي خليفة سات، لموقع إكسبو 2020 دبي، والتي تظهر أجنحة إكسبو.

وعلق المركز على الصورة بأنه "شهر واحد تبقَّى على انطلاق إكسبو 2020 دبي.. يظهر في هذه الصورة، التي التقطها القمر الاصطناعي خليفة سات من الفضاء، موقع إقامة هذا الحدث الثقافي العالمي الذي سيجمع 191 بلدًا في دولة الإمارات".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news