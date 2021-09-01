الامارات | شرطة أبوظبي تستقبل العُمانيين عبر المنافذ البرية بـ"الورود والهدايا"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تستقبل العُمانيين عبر المنافذ البرية بـ"الورود والهدايا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت شرطة أبوظبي، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، القادمين من سلطنة عُمان الشقيقة عبر المنافذ البرية بإمارة أبوظبي بـ"الورود" و"الأوشحة" والهدايا الرمزية لدى عودة حركة المرور عبر المنافذ البرية بين البلدين.

وعبر الضباط والأفراد وعناصر الشرطة في المنافذ البرية عن ترحيبهم بالأشقاء العُمانيين بعبارات الضيافة، التقليدية، المعروفة، لدى شعب دولة الإمارات، مثل "مرحبا مليون "، و" شرفتم الدار"، و"حياكم"، متمنين للقادمين أوقاتًا سعيدة وآمنة في ربوع إمارة أبوظبي.

وأعرب القادمون عن سعادتهم، بزيارتهم بلدهم الثاني، "دولة الإمارات"، مشيدين بالإجراءات "الميسرة"، لدى عبورهم المنافذ، مثمنين حفاوة الاستقبال، وكرم الوفادة.

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