«الإسناد الحكومي» تطلق اسم نطاق الإنترنت الرسمي الخاص بإمارة أبوظبي «.أبوظبي»

الإمارات

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تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، أعلنت دائرة الإسناد الحكومي، ممثلةً بهيئة أبوظبي الرقمية، عن إطلاق اسم نطاق الإنترنت الرسمي الخاص بإمارة أبوظبي، «.أبوظبي.abudhabi» الذي سيمثّل الهوية الرقمية للإمارة في العالم الافتراضي، ويُروّج لها محلياً وإقليمياً ودولياً في مجالات السياحة والثقافة والاقتصاد. ويأتي إطلاق نطاق الإنترنت الرسمي «.أبوظبي.abudhabi» في سياق الجهود الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي. وتستهدف هذه الخطوة تسريع عجلة التحول الرقمي، وابتكار المزيد من الحلول والخدمات الرقمية الرامية إلى تسهيل حياة السكان ومجتمعات الأعمال على امتداد إمارة أبوظبي. وسيكون النطاق متاحاً لجميع المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال العاملين في إمارة أبوظبي وخارجها، وسيكون معرفاً فريداً عالي المستوى للشركات المهتمة بفرص الأعمال المحلية التي لا حصر لها، بالإضافة إلى الأحداث والمعارض التي تستضيفها أبوظبي سنوياً. كما أن هذا النطاق سيفتح الباب أمام شراكات جديدة تؤدي إلى توحيد نطاقات شبكة الإنترنت التي تستخدمها الجهات الخاصة في مختلف القطاعات في أبوظبي، مما يساهم في الترويج لعدد لا نهائي من المعلومات والابتكارات والإنجازات وجودة الخدمات في الإمارة. وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: نُعبر عن سعادتنا البالغة بهذا الإنجاز الذي يؤكد على سير إمارة أبوظبي بخطى واثقة وسريعة في مسيرة التحول الرقمي انطلاقاً من الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة لبناء وصياغة المستقبل الرقمي للإمارة، وبما يدعم الابتكار وتبني الحلول الرقمية والمبادرات الفعالة التي تعزز البيئة الاقتصادية في العاصمة. وأضاف: تسهم هذه المبادرة في رفع مؤشر الابتكار العالمي للدولة، والترويج للإمارة في الميادين السياحية والثقافية والاقتصادية عبر اسم النطاق المميز، والذي يعدّ عاملاً جاذباً للشركات المهتمة بالفرص التجارية والفعاليات والمعارض المحلية والعالمية التي تستضيفها الإمارة سنوياً. وقد تم لغاية الآن تسجيل أكثر من 550 اسماً بنجاح باستخدام النطاق.abudhabi ودعا الدكتور العسكر كافة الشركات في إمارة أبوظبي للتسجيل وحجز النطاق الخاص بها، نظراً لدوره في المساهمة في بناء هوية رقمية قوية للإمارة. ويعتبر «.أبوظبي.abudhabi» هو اسم نطاق الإنترنت الرسمي الخاص بإمارة أبوظبي، والذي سيمثّل الهوية الرقمية للإمارة في العالم الافتراضي، إذ سيساهم في تحفيز الابتكار التكنولوجي بهدف تعزيز مكانة الإمارة دولياً. جدير بالذكر أن نطاق «.أبوظبي.abudhabi» متاح للأفراد المقيمين والأعمال التي لها حضور في دولة الإمارات العربية المتحدة ولجميع المهتمين في عالم الأعمال في الإمارة، ولحجز النطاق، والانضمام إلى المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.NIC.abudhabi. ويمكن للراغبين بحجز النطاق الخاص بهم القيام بذلك عبر خطوات بسيطة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني nic.abudhabi، ومن ثم كتابة اسم النطاق في الحقل المخصص.. والتأكد من توفره، ثم المتابعة للموافقة. جدير بالذكر أن اسم نطاق الإنترنت هو اسم الموقع الإلكتروني الذي يتم إدخاله في المتصفح للوصول إلى الموقع، وهو يحل مكان عنوان بروتوكول الإنترنت/IP Address/ وذلك لسهولة الوصول إلى المواقع، ويتضمن اسم نطاق الإنترنت «امتداد النطاق»، وهو ما يُضاف بعد اسم الموقع، على سبيل المثال/.com،.org،.edu وغيرها../.