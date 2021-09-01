محمد بن راشد: تجربة "إكسبو دبي" ستكون غير مسبوقة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو ستكون غير مسبوقة.

وأضاف سموه "نطمئن الجميع بأن التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو ستكون غير مسبوقة .. وبأن الإمارات ودبي ستكون على قدر الحدث العالمي .. وبأن الستة أشهر التي ستجتمع فيها 191 دولة معنا ستبقى في ذاكرة العالم بإذن الله".

وأوضح سموه "اطلعت على الاستعدادت الأخيرة لانطلاقة إكسبو دبي بعد شهر من اليوم في 1 أكتوبر 2021.. الفرق مستعدة .. البنية التحتية مكتملة .. أجنحة الدول جاهزة للتحليق بأكبر حدث عالمي بعد الجائحة … الإمارات العربية المتحدة ودبي ستكون محط أنظار 191 دولة .. متفائل بالحدث الأجمل والأعظم".