«الهوية والجنسية»: 7 خطوات لإصدار بطاقة الهوية من المنزل

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عبر منصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي «توتير وانستغرام» أنه بإمكان العملاء إصدار بطاقة الهوية من المنزل بكل سهولة ويسر من خلال اتباع 7 خطوات لموقع الهيئة الإلكتروني https://www.ica.gov.ae، أو التطبيق الذكي (ica uae smart).

وأوضحت في حسابها «تويتر وانستغرام» بأن الخطوات لإنجاز المعاملة إلكترونياً، تبدأ من التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية)، أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، ثانياً اختيار خدمة إصدار بطاقة الهوية، وتقديم الطلب وتسديد الرسوم، وبعد ذلك تصل رسالة نصية للمتعامل بإتمام ونجاح العملية وتعريفه بالخطوة التي تليها في حال وجودها.

وبينت الهيئة أن الخطوة الخامسة، تتضمن تحرير طلب إصدار بطاقة الهوية لفئة 15 عاماً فما فوق من حساب المتعامل الخاص بالتطبيق، ومن ثم مراجعة أقرب مركز خدمة لإتمام عملية التبصيم، وأخيراً تسلم بطاقة الهوية عن طريق شركة التوصيل المعتمدة، كما وأكدت الهيئة أن التقاط البصمة يعتبر إلزامياً لمن هم أكبر من 15 عاماً.

الجدير بالذكر، أن الهيئة أعلنت مؤخراً عن إطلاق النسخة الجديدة والمطورة من بطاقة الهوية الإماراتية والبدء بإصدارها للمتعاملين، وذلك ضمن مشروع الجيل الجديد من جوازات السفر الإماراتية، وبطاقة الهوية الوطنية.