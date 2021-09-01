تنويه من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بخصوص نتائج امتحانات الإعادة

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خلال الفترة الماضية، تساؤلات عدة من أولياء الأمور بخصوص نتائج "امتحانات الإعادة"، وبهذا الخصوص تؤكد المؤسسة حرصها الكبير على مستقبل الطلبة ودعمهم وفق سياساتها المرتبطة بالتقييم والامتحانات.

وتوضح أن المسألة مرتبطة بعدد محدود من الطلبة الذين لم يتمكنوا من اجتياز الامتحانات المشار إليها وقامت المؤسسة بمراجعة نتائج الطلبة المعنيين، وتبين موافقة نتائج المراجعة النهائية للنتائج المعلن عنها، وبإمكان الأولياء مراجعة إدارة المدارس للحصول على المزيد من المعلومات بشكل مفصل.