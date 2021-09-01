ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

واعتمد المجلس إبرام دائرة التنمية الاقتصادية لمذكرة تفاهم مع الشركات التجارية ذات الاختصاص لدعم مشروعات رخصة اعتماد المنزلية، وتهدف المذكرة إلى توفير الدعم والتأهيل والتدريب والتطوير والتسويق للمشروعات المنزلية، بالإضافة إلى مزايا أخرى تسهم في تطوير أنشطتهم التجارية وأنظمة إدارتها، سعياً للوصول بمنتجاتهم إلى شرائح أكبر ومنصات متعددة.

كما اعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية والإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة بشأن تنظيم إجراءات وضوابط تركيب أنظمة كشف الحرائق في المنازل السكنية وآلية تنفيذها.وتهدف المذكرة إلى تنفيذ برامج التوعية الوقائية، والتي تشمل الزيارات الميدانية للأعمال المنجزة في المنازل السكنية، والربط الإلكتروني بين أنظمة الطرفين وبلديات الإمارة لتبسيط الإجراءات وتحسين دقة البيانات.

واعتمد المجلس مشروع صيانة وتطوير مسار الممشى في كورنيش بحيرة خالد، وسيتضمن المشروع توفير ممشى مطاطي بطول 2 كم، وعرض 3 أمتار على الجزء الممتد من قناة القصباء إلى جسر الخالدية، وسيوفر الممشى فرصة مميزة لمرتاديه لممارسة الرياضة، والتنزه على الممشى الذي سينفذ وفق مواصفات عالية.