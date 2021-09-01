100 شخصية مؤثرة تناقش نقل أحداث إكسبو

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظّم نادي رواد التواصل الاجتماعي العرب التابع لنادي دبي للصحافة «مجلس المؤثرين العرب» بحضور أكثر من 100 شخصية محلية وعربية ودولية مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب نخبة من صناع المحتوى من أعضاء «نادي رواد التواصل الاجتماعي»، وذلك لمناقشة التفاصيل التقنية والحصرية لنقل أحداث إكسبو دبي للعالم ابتداء من أكتوبر المقبل، والدور الإيجابي الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية في إيصال رسالة إكسبو والتعريف بأهمية دوره في التواصل والتعارف بين شعوب العالم.

ويأتي هذا اللقاء الذي عقد بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، وميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، ضمن الجهود الطموحة لنادي دبي للصحافة الهادفة إلى الارتقاء بتأثير دور المؤثرين في المنطقة والاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي تأكيداً على ريادة دبي كنموذج متميز في تطوير عمل منصات التواصل الاجتماعي ومجال التكنولوجيا والاتصال بطريقة تضمن توظيفه بالأسلوب الأمثل لخدمة شعوب المنطقة.

وأكدت معالي ريم الهاشمي، أن إكسبو 2020 دبي سيكون مصدراً ضخماً للأخبار، وقد كتب على دولتنا الحبيبة وهي توقد شمعتها الخمسين، أن يجتمع فيها العالم لتعزيز التعاون وليشرق من أرضها نور التعافي العالمي من تداعيات الجائحة، وللمرة الأولى في تاريخ إكسبو الممتد على 170 عاماً سيكون لكل دولة مشاركة جناحها الخاص، ونحن نتحدث هنا عن 191 دولة، وهو أيضاً رقم قياسي آخر... وهذا يجسد قدرة الإمارات على استضافة العالم مهما كانت التحديات. وأضافت معاليها: نحن على أتم الاستعداد لاستضافة العالم، ونتخذ جميع الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة استثنائية تليق بطموحات بلدنا وقيادتنا وشعبنا، فضلاً عن تطبيق إجراءات احترازية تضمن أمن وسلامة الجميع، لافتة إلى أن الإصرار الدولي على المشاركة المميزة رغم الظروف الاستثنائية، هو مؤشر على رغبة الجميع بتحقيق التعافي التام، وهذا يحفزنا على مواصلة العمل المشترك، ويؤكد أهمية هذا الحدث وقدرته على توحيد الجهود التي تصب في مصلحة الإنسانية.

دعم المبادرات

رحبت ميثاء بوحميد بالمشاركين في المجلس، مشيدة بالدور المتنامي للمؤثرين وصنّاع المحتوى والإعلام الرقمي، في دعم المبادرات والمشاريع الرائدة المقامة على أرض الإمارات، ودعت سعادتها الحضور للمشاركة في تحقيق الهدف الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل «إكسبو 2020 دبي» علامة فارقة في تاريخ معارض «إكسبو» الذي انطلق للمرة الأولى في العام 1851، تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وتميزها في استضافة وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى.

وقالت: «نحن على ثقة أن «إكسبو 2020 دبي» سيكون حدثاً استثنائياً وسينتج عنه الكثير من القصص الملهمة للعالم، وبلا شك سيكون للإعلام والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في الإمارات والمنطقة دور أساسي في نقل هذه القصص الملهمة إلى العالم، لاسيما وأن هذا الحدث العالمي يأتي في وقت يستعد فيه العالم لاستكمال التعافي من جائحة كوفيد-19 والاستعداد لبدء مرحلة جديدة من النمو، قدمت خلالها دولة الإمارات ودبي تحديداً قصة نجاح حقيقية في مواجهة جائحة «كوفيد- 19» وتفوقت عالمياً في التعامل معها».

وأضافت مديرة نادي دبي للصحافة «استضافة دولة الإمارات ودبي لحدث بحجم وأهمية إكسبو جاءت نتيجة للثقة الكبيرة التي مهدت لهذا الإنجاز.. وإنجاح الحدث مع أول انعقاد له في المنطقة واجب وطني ليس فقط تجاه دولتنا ولكن أيضاً تجاه المنطقة على وجه العموم.. ومسؤولية كبيرة يشارك الجميع في الوفاء بمتطلباتها حتى يخرج الحدث بالصورة المشرفة التي تكاتفت كافة الجهود لتحقيقها.. ونثق أن مساهمة المؤثرين وصناع المحتوى تشكل حجر زاوية مهماً يدعم نجاح الاستراتيجية الإعلامية للحدث». وأشارت إلى أن إكسبو 2020 دبي سيكون المساحة الأهم على مستوى العالم لصنع ملامح المستقبل.. وننتظر من المؤثرين وصنّاع المحتوى إن يكونوا شركاء في نقل صورة واضحة لعالم المستقبل الذي سيساهم هذا الحدث المهم في تشكيل ملامحه على مدار ستة أشهر كاملة.