الشيخة فاطمة وضعت خريطة طريق المستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

نظمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية ملتقى «المرأة الإماراتية أسطورة نجاح» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان. وقالت خلال افتتاحها للملتقى: إن القيادة الوطنية الرشيدة دعمت المرأة، وإن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وضعت خريطة طريق لمستقبل المرأة الإماراتية مؤكدة أن المرأة بالإمارات تقدم مساهمة كبيرة بالبناء الحضاري، ومازال أمامها الكثير لتحقق المساهمة الكاملة. وأضافت أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هو تقدير لما تحمله من إرث تاريخي قدمت فيه للمجتمع الإماراتي عبر التاريخ من العطاء والخير، حيث شاركت مسيرة الإنسان الإماراتي عبر كل الحقب مشيرة إلى أن الاحتفال ليس مجرد ساعات نتبادل فيها الكلمات، وإنما نحتفي بالمرأة الإماراتية مع ميلاد كل طفلة ومع نجاح كل فتاة بدراستها، ومع تميز كل امرأة بمجالاتها العملية والعلمية والمعرفية وعطائها ومساهمتها بالبناء الحضاري للوطن وتشكيل قيمة ووعي المجتمع؛ ليمثل ركنا أصيلا بمستقبل الحضارة الإنسانية.