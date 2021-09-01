تأمين 770 وحدة دم بالتعاون بين «صحة دبي» و«دبي القابضة»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أسفرت الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين هيئة الصحة بدبي، ومجموعة دبي القابضة عن تأمين قرابة 770 وحدة دم تم تجميعها، وتوفيرها من خلال 26 جولة نفذتها حافلة التبرع بالدم التي وفرتها «دبي القابضة» للهيئة، دعماً منها لجهود حملات التبرع التي توسعت نطاقها بـ 16 موقعاً إضافياً تابعاً للمجموعة ووجهاتها الرحبة في دبي التي شهدت انضمام 920 متبرعاً من 71 جنسية لقائمة المتبرعين بالدم. أعلن عن ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته هيئة الصحة اليوم، احتفاء وتقديراً لمجموعة دبي القابضة، وامتناناً لدعمها اللامحدود والمتواصل للهيئة.

وأكد الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في كلمته، خلال الحفل، نجاح الشراكة المميزة طويلة الأمد التي تجمع «صحة دبي»، و«دبي القابضة» في تحقيق أهدافها النبيلة المتصلة بتوفير وحدات الدم المطلوبة لإنقاذ أرواح المصابين والمرضى ممن تتوقف حياتهم على قطرة دم.