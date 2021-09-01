شرطة عجمان ترحب بالطلاب في المدارس

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان فعالية لاستقبال طلاب المدارس والترحيب بهم لعودتهم إلى مقاعد الدراسة في العام الدراسي الجديد.

وزار ضباط من قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان، مدرسة خولة بنت ثعلبة في منطقة الروضة، وأكاديمية عجمان في منطقة التلة 2، مع بداية الدوام المدرسي لاستقبال الطلاب والترحيب بهم لعودتهم إلى مقاعد الدراسة، ورحبوا بهم بالورد وعبارات التحفيز والإيجابية والتشجيع لبدء عام دراسي جديد بحيوية واجتهاد، وحثوهم على التعاون مع الهيئات التدريسية واحترامهم والاجتهاد في دروسهم لتعزيز فرص النجاح والتفوق.

وتأتي الفعالية ضمن جهود شرطة عجمان المتواصلة لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية تجاه أفراد المجتمع، وحرصاً منها على بث روح الإيجابية والحماس في نفوس أبنائها من طلبة المدارس.