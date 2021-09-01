سالم القاسمي: جهود عالمية للإمارات في العمل الخيري

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة رئيس مجلس أمناء جائزة الخير للعمل التطوعي، أن للإمارات جهوداً مشهودة عالمياً بمجالات العمل الخيري والتطوعي. جاءت ذلك في كلمته خلال افتتاحه «دورة الدبلوم المهني في العمل التطوعي» التي أُقيمت في إمارة دبي، بمشاركة وحضور العديد من الشخصيات الناشطة في المجالات الإنسانية، وتستهدف تعزيز القدرات المعرفية لدى المتطوعين بمجالات أعمال الخير من المقيمين والمواطنين في الإمارات. وقال إن العالم ومؤسساته الإنسانية والمنظمات الخيرية تقدر الجهود والخطى المباركة لدولة الإمارات على صعيد العطاء والعمل الخيري ترجمة للتوجيهات الثاقبة والفلسفة الإنسانية للقيادة الرشيدة للدولة، إلى جانب جهودها المشهودة لترسيخ ثقافة وممارسات العمل التطوعي بداية من المؤسسات التطوعية العديدة التي تم إنشاؤها في مختلف إمارات الدولة، وصولاً إلى قنوات متعددة لتقديم يد العون، فضلاً عن تشجيع وتحفيز وتكريم مؤسسات المجتمع وأبنائه من المواطنين والمقيمين ممن لهم بصمات جلية في العمل التطوعي.

وقال الشيخ سالم القاسمي، إن تعاليم ديننا الإسلام الحنيف حثت على عمل الخير ومساعدة المحتاجين والمكروبين، بما يؤكد عظم تلك المسؤولية التي يجب علينا جميعاً أن نسخر لها جزءاً من طاقاتنا وقدراتنا؛ لأن أعمال الخير لها مردودات كبيرة في ازدهار المجتمعات وتلبية احتياجات المحتاجين والفقراء والمرضى والمتضررين من الأزمات والكوارث. وأضاف أن فعل الخير والعمل التطوعي يتطور يوماً بعد يوماً بتغير ممارساته ومساراته حتى بتنا نراه اليوم علماً ومنهجاً قائماً بذاته، مشيراً إلى إطلاق المبادرات الدراسية والتعليمية ذات الصلة بالتدرب واكتساب أفضل الممارسات على درب عمل الخير الذي قبل أن يكون ضمانة وركيزة لحماية وصيانة المجتمعات فثوابه كبير، مؤكداً أهمية توجه المؤسسات الدراسية من القطاع الخاص إلى تعزيز الأطر العلمية والدراسيّة في ميادين العمل الخيري والإنساني كافة.