أكاديمية شرطة دبي تهنئ الطلبة ببدء العام الدراسي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

انتظم 393 طالباً وطالبة على مقاعد الدراسة في أكاديمية شرطة دبي، في البرامج المختلفة، للطلبة المرشحين والمرشحات، وطلبة برنامج الدراسات المسائية المنتظمة للعام الدراسي 22021/2022.

وهنأ اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، أعضاء هيئة التدريس، وجميع الطلبة، بهذه المناسبة، مؤكداً الحرص على تهيئة البيئة الأكاديمية النموذجية المحفزة على الإبداع والابتكار، مع مراعاة أعلى معايير الصحة والسلامة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

وأوضح اللواء غيث السويدي، أن الأكاديمية تحرص على توفير البيئة التعليمية الملائمة للطلبة، واستقبال العام الدراسي وفق اشتراطات وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن البنية التحتية مهيأة بالكامل لتوفير الخدمات التعليمية والطلابية في قاعات دراسية مجهزة بالكامل، وفق أحدث تقنيات وتكنولوجيا التعليم، لضمان إنجاح مسيرة التميز والتفوق المؤسسي التي تنتهجها الأكاديمية.

وتفصيلاً انتظم 393 طالباً وطالبة في البرامج المختلفة، منهم 247 مرشحاً ومرشحة في السنوات الثانية والثالثة والرابعة في برنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، و68 طالباً مرشحاً من السنة الرابعة في برنامج الليسانس في القانون وعلوم الشرطة، إلى جانب 78 طالباً وطالبة في برنامج الليسانس في القانون للسنة الثالثة والرابعة.