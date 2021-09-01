شرطة دبي تتبنى تعليم أبناء النزيلات في مدارس نظامية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

ألحقت القيادة العامة لشرطة دبي، وبالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وسيدة الأعمال سلمى خان، 5 من أبناء النزيلات في مدارس نظامية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار جهودها الإنسانيّة والمجتمعية.

وقال اللواء علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، إن التحاق هؤلاء الأطفال بالمدارس النظامية في دبي، يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بإسعاد المجتمع الداخلي والخارجي، وخاصة الأطفال، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم كاملة التي كفلها لهم القانون.

وتفصيلاً، قالت العقيد جميلة الزعابي، مدير سجن النساء بدبي «5 أطفال ممن أكملوا السن القانوني للالتحاق بالمدرسة، لا يوجد من يتسلمهم، أو يرعاهم في الخارج، لذلك توفر شرطة دبي لهم مسكناً خاصاً في مبنى منفصل وبرعاية صحية خاصة ومربيات للاعتناء بهم، وإن لم يستكمل الأطفال تعليمهم ويحصلون على شهادات معتمدة بذلك، سيكونون متخلّفين عن أقرانهم بعد انقضاء فترة محكومية الأمهات، وعودتهم إلى وطنهم. ومن هذا المنطلق، سعت شرطة دبي بالتنسيق مع الشركاء، وفي مقدمتهم هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى إلحاقهم بالمقاعد الدراسية بعد إخضاعهم للتقييم، ووضع كل منهم في المرحلة الدراسية المناسبة لمستواه التعليمي، وتم توزيعهم بين رياض الأطفال وحتى الصف السابع، وشرعوا بالدراسة مع بداية العام الدراسي».