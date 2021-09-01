الزيودي يزور مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالمركز، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ حيث ناقشا التعاون في مجال الدراسات والبحوث الاقتصادية، بما يحقق تطلعات دولة الإمارات للخمسين عامًا المقبلة.

وأكد الدكتور النعيمي خلال اللقاء حرص المركز على تعزيز دوره في رفد المنظومة الاقتصادية في الدولة بالدراسات الاقتصادية، انطلاقًا من إدراكه للأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا الجانب في ظل التحولات التي يشهدها العالم اليوم، سواء من حيث اهتمامات الحكومات والدول على المستوى الوطني، أو على صعيد العلاقات بين الدول التي باتت تقوم على المصالح المتبادلة والشراكات والتعاون الاقتصادي. معربًا عن ترحيب المركز برفع مستوى التعاون مع وزارة الاقتصاد، وتسخير إمكاناته لما يخدم اهتماماتها وتطلعاتها ودعم مشاريعها ومبادراتها، بما يسهم في إنجاح الخطـة العامـة للتنميـة في الدولـة.

ومن جانبه عبّر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي عن تقديره لدور المركز وما يقدمه من نتاج علمي وبحثي متميّز يخدم الوطن وأبناءه، ويساعد مؤسساته على اتخاذ قرارات مبنية على قواعد راسخة وأسس علمية دقيقة؛ مشيدًا بالكفاءات البحثية التي يضمها المركز. وأكّد معاليه حرص الوزارة على تبادل الخبرات مع المركز، والاستفادة مما يقدّمه من دراسات وبحوث وخدمات نوعية، خصوصًا في المجال الاقتصادي، وبما يسهم في استشراف آفاق جديدة للتعاون مع دول الإقليم والعالم نحو تكامل وازدهار اقتصادي مستدام.