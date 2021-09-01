شرطة الشارقة تكرم متطوعي «لننعم بالأمان»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في إدارة شرطة المنطقة الشرقية، حفل تكريم المتطوعين في مبادرة «لننعم بالأمان»، من الشركاء والجهات المتعاونة مع شرطة الشارقة، الذين ساهموا في الحد من ‏جائحة كوفيد-19‏، وذلك على مدرج خورفكان أول أمس، بحضور العميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية‎.

وأشاد العميد إبراهيم العاجل، بالدور الوطني ‏الكبير للمتطوعين في المبادرة، الذي يمثل معاني الوفاء والاعتزاز بخدمة الوطن، لافتاً إلى ‏أن الحكومة الرشيدة قد حرصت على توفير كافة سبل الدعم، وترسيخ القيم الإنسانية وثقافة العمل ‏التطوعي، إيماناً منها بأن مفهوم التطوع أحد أهم المفاهيم التي يرتقي بها المجتمع إلى مصاف المجتمعات ‏الأكثر تحضراً ورقياً وريادة.‏

وأعرب عن فخره واعتزازه بكوكبة المتطوعين، الذين ترجموا رؤية القيادة الرشيدة في التطوع والعطاء وحب الوطن، وجسّدوا قيم المجتمع الإماراتي وغاياته الإنسانية النبيلة، من خلال مشاركتهم بكل جهد في الحد من انتشار جائحة كوفيد-19.

دور بارز

قال العقيد الدكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية: إن هذا الحفل جاء حرصاً من شرطة الشارقة على تكريم الجهود المبذولة للتصدي ‏لتداعيات «الجائحة»، حيث أظهر المتطوعين وعددهم 264 متطوعاً، تفانياً وشجاعة أثناء ‏الأزمات، وتكاتفوا يداً بيد لخدمة الوطن، فهم يمثلون نموذجاً في جهود الإمارات في التصدي للوباء‎.‎

وأضاف العقيد الكي، أن الدور البارز يكمن في العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة، لدى كافة فئات المجتمع من خلال إشراك ‏الهيئات والمنظمات التطوعية في مختلف ميادين العمل الذي يحقق رفعة ‏وسلامة المجتمع، حيث تم تنظيم عدد من المبادرات ضمن الإجراءات ‏التي اتخذتها الدولة لمواجهة «الجائحة»، اشتملت على تدريب الشباب المتطوعين، وتثقيفهم بشكل متخصص ‏وإكسابهم المعارف والمهارات، من أجل المساهمة الفاعلة في ‏الوقاية من الأوبئة، والمشاركة في إدارة الأزمات، بما يسهم في تحقيق ‏وقاية المجتمع الإماراتي‎.‎