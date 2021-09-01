الامارات | شرطة أبوظبي تعزّز سلامة الطلبة بـ «عودة آمنة للمدارس»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تعزّز سلامة الطلبة بـ «عودة آمنة للمدارس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «عودة آمنة للمدارس» على مستوى أبوظبي والعين والظفرة، وركزت المبادرة على تأمين عودة الطلاب إلى المدارس، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من «كورونا»، مؤكدة اهتمامها بتكثيف التوعية لتعزيز السلوكيات الإيجابية للسائقين، والتعريف بالقوانين والأنظمة، حفاظاً على سلامة الطلاب أثناء توجههم إلى المدارس وعودتهم منها.

ووجدت الدوريات في مختلف المناطق لتنظيم حركة السير، وتوعية سائقي المركبات بالالتزام بأنظمة السير والمرور، خصوصاً سائقي الحافلات المدرسية والجمهور بعدم التجاوز أو السرعة على الطرق، حفاظاً على حياة الأطفال وطلبة المدارس وطالباتها.

ودعت السائقين إلى ضرورة الانتباه وخفض السرعات، وعدم مضايقة الحافلات التي تقل طلاباً وطالبات، وترك مسافة كافية خلف المركبات، والتوقف التام عند فتح إشارة «قف» الجانبية عند صعود الطلبة إليها ونزولهم منها.

وعملت الدوريات المرورية على منع الاختناقات المرورية أمام المدارس، مناشدة الأسر التي تنقل أبناءها إلى الانتباه، ومنع ركوب الأطفال دون العاشرة في المقاعد الأمامية، وعدم تركهم يعبرون الشوارع دون رقابة، أو يعبرون بين المركبات، ما يعرضهم لحوادث دهس، والوقوف في المواقف المخصصة بالقرب من المدارس، حتى لا يتسببوا في عرقلة حركة السير.

وطالبت المسؤولين عن نقل الطلاب بضرورة الانتباه والتأكد من نزولهم وابتعادهم عن الحافلات، وعدم وقوفهم خلفها أو بجانبها قبل التحرك.

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